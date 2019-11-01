В МИД вызвали чешского посла после скандала с визитом крымских "активистов" в Прагу

В МИД Украины был приглашен посол Чехии в Украине Радека Матула

После визита прокремлевской крымскотатарской организации Къырым биргили в Чехию и участия в официальных мероприятиях министерство иностранных дел Украины вызвало чешского посла.

Как рассказала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, 31 октября в МИД Украины был приглашен посол Чешской Республики в Украине Радека Матула.

"Чешском дипломату был выражен решительный протест в связи с посещением 30 октября руководителем псевдотатарской пророссийской общественной организации Къырым бирлиги приема по случаю национального праздника Чешской Республики и дальнейшими публикациями этой организации на собственном сайте и в сети Facebook", - рассказала Зеленко УНИАН.

Читайте также"Крым – российский": у Земана открестились от скандального заявленияВ свою очередь чешский посол подчеркнул, что данная информация является фейковой и не соответствует действительности".

Чешский дипломат подчеркнул, что представители Къырым биргили не были приглашены на официальную часть приема и не имели никакого контакта с президентом Чешской Республики.

По словам Зеленко, посол уверил украинскую сторону, что позиция Чехии относительно аннексии Крыма и временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины остается неизменной.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 28 октября президент Чехии Милош Земан принял делегацию пророссийских "активистов". На мероприятии Земан заявил, что "Крым - часть России".