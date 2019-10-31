"Крым – российский": у Земана открестились от скандального заявления

Милош Земан / Instagram

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек прокомментировал скандал вокруг встречи Милоша Земана с представителями прокремлевской организации Къырым бирлиги.

Комментируя информацию о том, что после встречи с Земаном представители Къырым бирлиги заявили о признании чешским президентом Крыма частью РФ, Овчачек подчеркнул, что позиция президента Чехии "остается прежней – аннексия Крыма была и является незаконной", пишет Радио Прага.

В свою очередь, министр иностранных дел Томаш Петршичек отметил, что не "стал бы приглашать таких людей на мероприятия, организованные МИДом". "Однако администрация президента, как правило, не согласовывает с нашим ведомством приглашения", - указал Петршичек.

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Напомним, посольство Украины в Чехии выразило решительный протест из-за участия в официальных мероприятиях в Праге представителей псевдо-крымскотатарской организации Къырым бирлиги, подконтрольной российской оккупационной власти в Автономной Республике Крым.