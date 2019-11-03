На Тернопольщине перекрыта дорога международного значения: что случилось

Грузовик перевернулся и полностью перегородил дорогу / Фото facebook.com/ternopilpolice

В Тернопольской области 3 ноября произошло ДТП. В связи с оформлением аварии временно ограничено движение по дороге международного значения М-19.

"В связи с оформлением дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вблизи с. Кровинка, Теребовлянского района Тернопольской области, движение по участку дороги М-19 (Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече), где произошло событие, временно ограничено", - сообщают в пресс-службе патрульной полиции Тернопольской области.

В ведомстве также опубликовали фото с места инцидента. На кадрах видно, что грузовик перевернулся и полностью перегородил дорогу.

ДТП в Тернопольской области / Фото facebook.com/ternopilpolice

Сообщается, что тернопольские патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения. Водителей просят воспользоваться другими маршрутами.

Трасса М19 – автомобильный путь международного значения на территории Украины, длиной 512 км, пролегает от перехода Доманово (Волынская область) до автомобильного пограничного перехода Порубное (Черновицкая область). На территории Украины является частью Европейского автомобильного маршрута E85.

Напомним, 2 ноября на окраине села Довжок Каменец-Подольского района Хмельницкой области в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 13 человек. Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Хмельницкой области, рейсовый автобус марки Эталон, который двигался по маршруту Залесье-1 - Каменец-Подольский, съехал в кювет и перевернулся.