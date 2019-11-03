Желтый режим на Донбассе отменять отказались: важное уточнение / facebook.com/people/Sergey-Vagano

Желтый режим на Донбассе, который заработал с 28 октября в районе Золотого Луганской области, отменять пока не будут.

Все ограничения, предусмотренные желтым режимом, продлятся вплоть до соответствующего распоряжения командующего ООС, уточнило командование оперативной тактической группы Север.

"Процесс разведения сторон продолжается в течение 30 дней и предполагает определенный алгоритм действий для военнослужащих и представителей международной мониторинговой миссии ОБСЕ", — отмечается в заявлении Севера.

Таким образом, говорить об отмене ограничений в этом районе пока рано.

Ранее была названа главная причина введения желтого режима в ООС. Среди прочего желтый режим введен для противодействия вражеским диверсионно-разведывательным группам.