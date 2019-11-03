Желтый режим на Донбассе отменять отказались: важное уточнение

Все ограничения, предусмотренные желтым режимом, продлятся вплоть до соответствующего распоряжения командующего ООС.
Желтый режим на Донбассе, который заработал с 28 октября в районе Золотого Луганской области, отменять пока не будут.
Все ограничения, предусмотренные желтым режимом, продлятся вплоть до соответствующего распоряжения командующего ООС, уточнило командование оперативной тактической группы Север.
"Процесс разведения сторон продолжается в течение 30 дней и предполагает определенный алгоритм действий для военнослужащих и представителей международной мониторинговой миссии ОБСЕ", — отмечается в заявлении Севера.
Таким образом, говорить об отмене ограничений в этом районе пока рано.
Ранее была названа главная причина введения желтого режима в ООС. Среди прочего желтый режим введен для противодействия вражеским диверсионно-разведывательным группам.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.