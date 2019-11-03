  1. Главная
  3. Украина

Желтый режим на Донбассе отменять отказались: важное уточнение

3 ноября 2019, 21:23

Все ограничения, предусмотренные желтым режимом, продлятся вплоть до соответствующего распоряжения командующего ООС.

Желтый режим на Донбассе отменять отказались: важное уточнение
Желтый режим на Донбассе отменять отказались: важное уточнение / facebook.com/people/Sergey-Vagano

Желтый режим на Донбассе, который заработал с 28 октября в районе Золотого Луганской области, отменять пока не будут.

Все ограничения, предусмотренные желтым режимом, продлятся вплоть до соответствующего распоряжения командующего ООС, уточнило командование оперативной тактической группы Север.

"Процесс разведения сторон продолжается в течение 30 дней и предполагает определенный алгоритм действий для военнослужащих и представителей международной мониторинговой миссии ОБСЕ", — отмечается в заявлении Севера.

Таким образом, говорить об отмене ограничений в этом районе пока рано.

Ранее была названа главная причина введения желтого режима в ООС. Среди прочего желтый режим введен для противодействия вражеским диверсионно-разведывательным группам.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Донбасс война на Донбассе желтый режим
Сейчас вы просматриваете новость «Желтый режим на Донбассе отменять отказались: важное уточнение». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:08
Оплата в такси песней: в Украине появился караоке-перевозчик
21:50
Скандальная жена Луценко решила уйти из Рады: СМИ назвали причину
21:37
Вслед за Заворотнюк в реанимацию загремел звезда сериалов Ликвидация и Кухня
21:23
Желтый режим на Донбассе отменять отказались: важное уточнение Видео
20:55
Танці з зірками 2019: 11 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
20:48
Нидерланды прокомментировали обличительное заявление Цемаха Видео
20:45
Киев должен идти навстречу Москве: у Путина заговорили о развале украинской ГТС
20:32
"Еще при нашей жизни": старец из Украины назвал дату Третьей Мировой войны Видео
19:48
Герус предупредил о новых суммах в счетах за электричество
19:19
"Есть простые причины": светит ли Украине вступление в НАТО – эксперт
19:07
Богдан тормозил расследование по Майдану – Горбатюк
18:55
Пенсии в Украине 2019: кто недополучил и как вернуть своё Видео
18:40
Разведение сил в Золотом: в ОБСЕ рассказали о судьбе позиций военных
18:23
Тарантино определился с лучшим фильмом 2019 Видео
18:05
Пьяная драка за храм: на Житомирщине прихожане ПЦУ и УПЦ МП устроили разборки Фото Видео
18:02
"На все должности назначить Сивоху": вылезли новые детали о драке Богдана и Баканова Видео
17:42
Умерла звезда французского кино и музыки Видео
17:25
Жестокая расправа над 14-летней девочкой: в Одессе подростка задержали по подозрению в убийстве Видео
16:56
"Горе-поезд": Укрзализныця угодила в скандал из-за Интерсити
16:25
"Друзья и соседи": в Норвегии призвали отменить санкции против РФ
16:19
"Чтоб показать наши зубы": в Москве возжелали перекрасить стены Кремля
15:58
Полицейские помогли сбежать за границу организатору убийства Гандзюк – СБУ
15:45
"Тимоша ты чёрт": Милованов оценил видео о "министре-дебиле" Видео
15:40
"У Вакарчука совсем смешная история": политолог поведал о феномене певца-политика Видео
15:11
"Убийцы, на мясо": во Львове усыпили лошадь, которая испугалась петарды и травмировала девушку Фото
14:54
На Тернопольщине перекрыта дорога международного значения: что случилось
14:32
Бомж убил и изнасиловал женщину в Херсоне: выяснились жуткие подробности преступления
14:28
На арену вышли саперы: в Золотом начался процесс разминирования Фото
13:58
Нашли убитой: стала известна судьба пропавшей на Одесчине девочки
13:56
"Я тебе сейчас голову отрежу": Кива написал заявление в полицию Видео
12:54
Над популярным грузинским курортом пронесся мощный смерч Видео
12:44
"Пи*дливый лудоман, на Абрамсе приеду": Бабченко объяснил, почему сбежал из Украины
12:22
"Драку" между Богданом и Бакановым в Офисе президента назвали фейком
11:50
Созданная при участии украинцев ракета NASA успешно улетела в космос: впечатляющее видео Видео
11:45
Горчичный маникюр – модный желтый маникюр ноябрь 2019: новинки, фотогалерея Фото
11:30
Вмешательство Украины в выборы США: Манафорт внес посильую лепту Видео
11:29
Чат с российским политологом Александром Морозовым
11:05
"Пырните гниду ржавым гвоздем в печень": "усатая мразь" Гиркин назвал ОРДЛО "вонючей клоакой" - видео Видео
10:44
Вернуть власть: эксперт оценил шансы сговора Порошенко с Кремлем
10:13
Держать "порох сухим": Зеленский обратился к ракетным войскам и артиллеристам
09:44
"Обрюзшая попрошайка, столько свиной крови перевели": "мерзость" Бабченко сдрыснул из Украины Видео
09:42
Секретный роман и провал: что прочит гороскоп на 3 ноября 2019
09:22
Как Минфин загоняет в гроб украинскую экономику мнение
09:00
"Сущеглупый холоп" больше неугоден: Москва нашла замену главарю "ДНР" Пушилину
08:42
Опасный признак для президента Зеленского мнение
08:27
"Ужасные, коррумпированные люди": Трамп не переваривал Украину - WP Видео
08:06
"Сожгли детей в Беслане, кокаина нет": "стареющая" Захарова "сунула нос" в дела Одессы Видео
07:32
Является ли Украина колонией США? мнение
06:55
Восстановление Донбасса: есть ли шанс у Украины обойтись без денег РФ мнение
06:37
Дифтерия в Украине 2019: Скалецкая расставила точки над "і" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять