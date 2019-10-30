Названа главная причина введения "желтого" режима в ООС

В штабе ООС не сообщили, когда "желтый" режим на Донбассе перестанет действовать.
Главная цель введения режима "желтый" в зоне операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях - усиление мер по обеспечению безопасности и обороны Украины и для отпора агрессии России на Донбассе.
Режим "желтый" введен, в частности, для противодействия вражеским диверсионно-разведывательным группам, сообщили Громадському в пресс-центре штаба спецоперации.
По данным ведомства, точно неизвестно, когда новый режим перестанет действовать - "все зависит от ситуации".
"Желтый" режим будет действовать, пока командование Объединенных сил не решит, что его надо смягчить или усилить", - выяснило издание.
Ранее сообщалось, что в зоне ООС на Донбассе режим "желтый" был введен 28 октября (до этого действовал режим "зеленый") - силовики получили специальные полномочия, а для гражданских введены ряд ограничений.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.