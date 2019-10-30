Названа главная причина введения "желтого" режима в ООС

В ООС на Донбассе введен "желтый" режим для отпора агрессии РФ, сообщили в пресс-центре штаба спецоперации / facebook.com/backandalive/

Главная цель введения режима "желтый" в зоне операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях - усиление мер по обеспечению безопасности и обороны Украины и для отпора агрессии России на Донбассе.

Режим "желтый" введен, в частности, для противодействия вражеским диверсионно-разведывательным группам, сообщили Громадському в пресс-центре штаба спецоперации.

По данным ведомства, точно неизвестно, когда новый режим перестанет действовать - "все зависит от ситуации".

"Желтый" режим будет действовать, пока командование Объединенных сил не решит, что его надо смягчить или усилить", - выяснило издание.

Ранее сообщалось, что в зоне ООС на Донбассе режим "желтый" был введен 28 октября (до этого действовал режим "зеленый") - силовики получили специальные полномочия, а для гражданских введены ряд ограничений.