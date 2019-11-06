"Я вас на ноль умножу": в Киеве одиозный сотрудник ГПУ угрожал копам

Мукан дважды пытался продуть алкотестер Драгер, однако безрезультатно / скриншот

В столице произошел конфликт между патрульными полицейскими и нетрезвым водителем, который оказался сотрудником Генпрокуратуры Украины, который начал сыпать угрозами в адрес правоохранителей.

Копы остановили на проспекте Победы в Киеве Audi из-за создания аварийной ситуации на дороге. Из авто, шатаясь, вышел мужчина, который начал угрожать патрульным и вести себя агрессивно, сообщает Киев Оперативный в своем Telegram-канале.

"Оказалось, что это одиозный господин Мукан Игорь Ярославович. Известность в широких кругах этот человек приобрел после того, как обругал, угрожал и унижал свою коллегу. После этого его уволили, но он подал кассационную жалобу на возобновление в работе. Ибо "несправедливо", – говорится в сообщении.

"Щенки, я работник Генпрокуратуры, да вы сейчас меня сопровождать домой будете, а завтра я вас всех на ноль умножу", - заявил Мукан копам.

Он дважды пытался продуть алкотестер Драгер, однако, все попытки оказались безрезультатными. В итоге, он отказался от этой процедуры. Патрульные составили в отношении дерзкого водителя постановление о привлечении к ответственности по ст. 130 КУоАП (вождение в состоянии опьянения).

Напомним, в октябре в Винницкой области сотрудник Главного управления Нацполиции в Киеве устроил смертельное ДТП. На автомобиле Skoda Octavia он столкнулся с другой иномаркой - Audi 80, в результате аварии три человека получили многочисленные травмы, один из пострадавших скончался в больнице.