Кто такой Игорь Сало: что известно о бизнесмене из взорванного авто в Киеве

Игорь Сало приобрел славу коррупционера и рейдера / Фото: fttc.com.ua

Поврежденный в результате взрыва в Киеве 6 ноября автомобиль Мерседес принадлежал одиозному бизнесмену Игорю Сало, который пострадал в результате инцидента и был госпитализирован.

Как сообщает УНИАН, о предпринимателе из сферы фармацевтического бизнеса в Сети ранее распространялась информация преимущественно негативного характера, хотя сам он всегда избегал публичности.

Родился Сало в населенном пункте Балаклея Харьковской области и закончил еще в советское время Харьковский фармацевтический институт.

В СМИ утверждают, что российско-украинский бизнесмен был причастен к рейдерским захватам ряда предприятий, в частности, завода Индар, который занимается производством инсулина, витаминного завода и агрохолдинга. Также Сало принимал участие в "строительных пирамидах", заказных убийствах и коррупционных схемах при продаже угля.

У предпринимателя было несколько паспортов, благодаря которым ему удавалось скрываться от правоохранительных органов. Он имел связи с бывшими нардепами и политиками, попадал в поле зрения НАБУ, однако фигурантом уголовного дела так и не стал.

СМИ пишут, что Сало в последние годы курировал теневые поставки угля с оккупированных территорий Донбасса, который контрабандой доставлялся через российские таможенные пункты. Его деятельность покрывалась Министерством энергетики и угольной промышленности и приносила большую прибыль.

Как ранее сообщалось, к взрыву автомобиля бизнесмена может быть причастен мотоциклист. Для его задержания в столице объявили план Перехват.