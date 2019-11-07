Оторвало голову: обнародованы подробности подрыва авто в Киеве

Жертвой преступления стал крупный бизнесмен из сферы фармацевтики.
В Святошинском районе Киева вечером 6 ноября на ходу бросили гранату в автомобиль бизнесмена Игоря Сало, который занимается фармацевтическим бизнесом.
Как сообщает УНН со ссылкой на информацию правоохранительных органов, в результате взрыва неустановленного взрывного устройства пострадал предприниматель 1962 года рождения.
Также ранение получил мужчина 1985 года рождения. Погиб сотрудник охраны бизнесмена, который находился за рулем автомобиля – он на месте получил не совместимые с жизнью травмы.
Автомобиль MercedecS600 с государственным номером АА 0070 МІ принадлежал жене бизнесмена Игоря Сало.
По информации издания Вести, погиб охранник Ерченко С., ему оторвало голову. Также, помимо бизнесмена, в машине находился Воловик Сергей Анатольевич, он госпитализирован.
Также взрывной волной задело и автомобиль Lada, который двигался за Мерседесом.
"Когда на место происшествия прибыли полицейские, выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва было неподалеку", - сказано в сообщении Нацполиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киева, криминалистическая лаборатория, спасатели и взрывотехники.
Как ранее сообщалось, к взрыву может быть причастен мотоциклист. Для его задержания в столице объявили план Перехват.