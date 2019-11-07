Оторвало голову: обнародованы подробности подрыва авто в Киеве

В Святошинском районе Киева вечером 6 ноября на ходу бросили гранату в автомобиль бизнесмена Игоря Сало, который занимается фармацевтическим бизнесом.

Как сообщает УНН со ссылкой на информацию правоохранительных органов, в результате взрыва неустановленного взрывного устройства пострадал предприниматель 1962 года рождения.

Также ранение получил мужчина 1985 года рождения. Погиб сотрудник охраны бизнесмена, который находился за рулем автомобиля – он на месте получил не совместимые с жизнью травмы.

Автомобиль MercedecS600 с государственным номером АА 0070 МІ принадлежал жене бизнесмена Игоря Сало.

/ Фото: Игорь Сало

По информации издания Вести, погиб охранник Ерченко С., ему оторвало голову. Также, помимо бизнесмена, в машине находился Воловик Сергей Анатольевич, он госпитализирован.

Также взрывной волной задело и автомобиль Lada, который двигался за Мерседесом.

"Когда на место происшествия прибыли полицейские, выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва было неподалеку", - сказано в сообщении Нацполиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киева, криминалистическая лаборатория, спасатели и взрывотехники.

Как ранее сообщалось, к взрыву может быть причастен мотоциклист. Для его задержания в столице объявили план Перехват.