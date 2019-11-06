В Киеве мотоциклист бросил взрывчатку в авто: есть пострадавшие и погибший

В Киеве на Житомирской трассе вечером 6 ноября мотоциклист на повороте бросил на крышу маршрутки взрывное устройство и уехал в неизвестном направлении.

Как сообщает dtp.kiev.ua, о погибших пока неизвестно, однако многие пассажиры маршрутки получили ранения.

"Теракт в Киеве на Житомирской трассе: на развороте мотоциклист кинул на крышу Мерседеса взрывное устройство и скрылся. Много пострадавших, все живы. Также задело около 5 авто (стояли на красный)", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на место инцидента прибыли 4 кареты скорой медицинской помощи, спасатели, полиция и взрывотехники. Для поимки злоумышленника в столице объявлен план Перехват.

Также известно, что в результате происшествия на Проспекте Победы на выезде из Киева образовалась большая пробка.

Как сообщает УНН со ссылкой на полицию, уже известно об одном погибшем. Уточняется, что взорвавшийся Mercedes-Benz принадлежит киевлянке 1985 года рождения. О пассажирах автомобиля пока не сообщается.

Издание Главком со ссылкой на оперативников пишет, что в результате взрыва одному человеку оторвало голову, он погиб. Еще двоих госпитализировали с различными травмами.

"Под Киевом, на повороте на спорткомплекс Чайка взорвали автомобиль. Одному человеку оторвало голову, двух человек в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Вызов скорой помощи был в 21:42", - сообщает журналист ресурса.

Теракт в Киеве на Житомирской трассе: на развороте на чайки мотоциклист кинул на крышу мерседеса взрывное устройство и скрылся. Много пострадавших, все живы. Также задело около 5 авто (стояли на красный) На месте гсчс, 4 скорых, очень много полиции. Введен оперативный план Перехват! Опубликовано dtp.kiev.ua Среда, 6 ноября 2019 г.

Напомним, в этот же вечер в Киеве неподалеку от станции метро Черниговская по улице Братиславской произошло масштабное ДТП – грузовой автомобиль столкнулся сразу с несколькими легковыми.

Как известно, в Херсоне пьяная водитель на внедорожнике влетела в стену магазина.

Ранее под Киевом иномарка убила близняшек.