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В Херсоне пьяная водитель влетела на иномарке в магазин

6 ноября 2019, 14:17

Содержание алкоголя в крови водителя было выше нормы в 13 раз.

  • В Херсоне женщина на внедорожнике влетела в магазин facebook.com/khersonpolice
  • В Херсоне женщина на внедорожнике влетела в магазин facebook.com/khersonpolice
  • В Херсоне женщина на внедорожнике влетела в магазин facebook.com/khersonpolice
  • В Херсоне женщина на внедорожнике влетела в магазин facebook.com/khersonpolice
  • В Херсоне женщина на внедорожнике влетела в магазин facebook.com/khersonpolice
  • В Херсоне женщина на внедорожнике влетела в магазин facebook.com/khersonpolice
  • В Херсоне женщина на внедорожнике влетела в магазин facebook.com/khersonpolice

В Херсоне пьяная водитель на внедорожнике влетела в стену магазина.

Инцидент произошел на проспекте 200-летия Херсона, около 16 часов вечера 5 ноября копы получили сообщение о ДТП, передает пресс-служба полиции Херсонской области.

"На месте инспекторы увидели автомобиль Peugeot 3008, который совершил наезд на здание. За рулем транспортного средства в момент ДТП находилась 35-летняя херсонка. От помощи врачей она отказалась", - сказано в сообщении.

Копы заметили, что женщина находится в явном состоянии алкогольного опьянения и провели осмотр с помощью алкотеста драгер на месте. Прибор показал результат 2,54 промилле, что почти в 13 раз превышает допустимую норму.

Женщина рассказала, что во время движения не была внимательной, превысила скорось, не сумела справиться с управлением и снесла забор и врезалась в магазин.

На нее инспекторы составили админпротолы по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП. Все материалы будут переданы в суд, который и будет принимать окончательное решение по этому факту.

Ранее под Киевом иномарка убила близняшек.

ДТП Херсон внедорожник
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