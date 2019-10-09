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Под Киевом иномарка убила близняшек

9 октября 2019, 13:55

Недалеко от столицы сестры нарушили правила дорожного движения и погибли.

Под Киевом в ДТП погибли близняшки - Требухов авария
Под Киевом в ДТП погибли близняшки / kv.npu.gov.ua

В селе Требухов Броварского района Киевской области (село находится недалеко от Киева) автомобиль Audi сбил 35-летних сестер-близняшек.

Иномарка сбила близняшек возле одного из жилых домов - женщины переходили дорогу в неустановленном месте, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине.

По данным ведомства, авто на большой скорости сбило женщин - от удара их отбросило на несколько метров, а в машине разбилось лобовое стекло. 

Близняшки погибли на месте ДТП - они получили травмы, несовместимые с жизнью. За рулем иномарки находился житель села Требухов.

Под Киевом в ДТП погибли близняшки - Требухов авария
Под Киевом в ДТП погибли близняшки / kv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что под Николаевом на трассе Николаев - Херсон столкнулись внедорожник Lexus GX 460 и легковушка Toyota Camry, в результате аварии погибли две "шишки" из полиции.

Киев ДТП близняшки Киевщина новости Украины
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