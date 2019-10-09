Под Киевом иномарка убила близняшек

Под Киевом в ДТП погибли близняшки / kv.npu.gov.ua

В селе Требухов Броварского района Киевской области (село находится недалеко от Киева) автомобиль Audi сбил 35-летних сестер-близняшек.

Иномарка сбила близняшек возле одного из жилых домов - женщины переходили дорогу в неустановленном месте, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине.

По данным ведомства, авто на большой скорости сбило женщин - от удара их отбросило на несколько метров, а в машине разбилось лобовое стекло.

Близняшки погибли на месте ДТП - они получили травмы, несовместимые с жизнью. За рулем иномарки находился житель села Требухов.

Под Киевом в ДТП погибли близняшки / kv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что под Николаевом на трассе Николаев - Херсон столкнулись внедорожник Lexus GX 460 и легковушка Toyota Camry, в результате аварии погибли две "шишки" из полиции.