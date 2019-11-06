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В центре Киева фура протаранила много автомобилей

6 ноября 2019, 22:13

О пострадавших пока не сообщается.

В центре столицы произошло масштабное ДТП / Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве неподалеку от станции метро Черниговская по улице Братиславской произошло масштабное ДТП – грузовой автомобиль столкнулся сразу с несколькими легковыми.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, на место инцидента оперативно прибыла полиция и скорая помощь.

"Масштабное ДТП в Киеве на Братиславской, перекресток с Бойченко: фура протаранила 7 автомобилей. Работают полиция, скорая, выехала оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении.

По сведениям очевидцев, ДТП произошло с участием сразу девяти автомобилей.

"Движение транспорта серьезно затруднено. Детали о причинах аварии и пострадавших устанавливаются", - пишет Киев Оперативный в Facebook.

Масштабна #ДТП за участю одразу дев‘ятьох автомобілів сталася поблизу із станцією метро Чернігівська. Рух транспорту серйозно ускладнено. Деталі стосовно причин аварії і потерпілих встановлюються.

Опубликовано Киев Оперативный Среда, 6 ноября 2019 г.

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