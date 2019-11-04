Разорвало голову: в Киеве произошло жуткое ДТП

ДТП в Киеве / Информатор

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 4 ноября, в Киеве. Отмечается, что на окружной дороге в результате столкновения двух авто погибли три человека.

По данным Dtp.kiev.ua, авария произошла возле ТРЦ Lavina. В результате ДТП тяжелые травмы получили пять человек. Отмечается, что два человека лежали на асфальте без каких-либо признаков жизни, а еще одному пострадавшему разорвало голову.

В свою очередь издание Информатор сообщает, что авария произошла на проспекте Академика Палладина. По предварительным данным Audi A4 вылетело на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с BMW X5.

В результате ДТП погибли двое мужчин, находящихся в Audi A4, а еще двух – госпитализировали. Кроме того, в BMW X5 находился мужчина и восьмилетний ребенок, которые отделались испугом.

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Напомним, что ранее на въезде в Киев мужчина-пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, и его на большой скорости сбило авто Subaru.