"Изуродованное авто и кровище": под Киевом случилось трагическое ЧП

Под Киевом иномарка насмерть сбила пешехода / kiev.informator.ua

В воскресенье, 27 октября, поздно вечером на въезде в Киев мужчина-пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, и его на большой скорости сбило авто Subaru - нарушитель получил серьезные травмы и моментально скончался.

Смертельное чрезвычайное происшествие случилось на Одесской трассе, сообщил Информатор и показал фото с места происшествия.

Судя по фото, в результате ДТП иномарка была изуродована, в частности, очень сильно помят передок и крыша, разбито и окровавлено лобовое стекло.

"Водитель Subaru двигался в Киев со стороны Чабанов. Когда он заметил на дороге пешехода - было уже поздно", - отмечается в сообщении.

Издание выяснило, что мужчина перебегал дорогу недалеко от пешеходного перехода - переход находился в 50 метрах от места ЧП.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Гидропарке произошел пожар в одном из кафе - загорелась Колыба, а потом в ней произошел взрыв. В ГСЧС сообщили, что огонь уничтожил два домика, жертв нет.