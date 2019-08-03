Гибель диджея в Киеве: в Сети показали, как Лисогора на мотоцикле сбил минивен

Александра Лисогора на мотоцикле сбило авто Hyundai Trajet / Скриншот

В Киеве украинского диджея Александра Лисогора (псевдоним Gabber), который ехал на мотоцикле, сбил минивен - Hyundai Trajet - и протащил несколько десятков метров.

После столкновения мотоцикл застрял под передним левым колесом авто, а пилот - под его бампером, свидетельствует видео, на котором запечатлен момент ДТП, опубликованное на канале informator.ua в YouTube.

На ролике запечатлено, как иномарка резко сместилась с крайней левой полосы движения в средний ряд и сбила мотоцикл, на котором ехал Лисогор. Сразу после столкновения минивен не сбросил скорость.

Видео, на котором запечатлено, как иномарка сбила Александра Лисогора на мотоцикле

Ранее сообщалось, что Александр Лисогор на мотоцикле попал в аварию 1 августа в Киеве на проспекте Победы в районе станции метро Святошино. Позже стало известно, что у диджея был ушиб сердца, сломаны все ребра и таз, он скончался на операционном столе.