"Ушиб сердца": появились подробности гибели известного диджея

Александр Лисогор умер после ДТП, его сердце не выдержало, сообщила коллега / facebook.com/mixmaster.gabber

Известный украинский диджей Александр Лисогор (псевдоним Gabber), выступавший, в частности, в ночном клубе Зеленый театр, умер после ДТП на операционном столе - не выдержало сердце.

У Лисогора был ушиб сердца, сломан таз, все ребра, написала сотрудница Зеленого театра Юлия Киндеева в Facebook.

По ее словам, с погибшим попрощаются сегодня, 2 августа, в 13:00 на ул. Оранжерейная, 9, а похороны пройдут на его родине в Звенигородке Черкасской области, скорее всего, 3 числа.

"Перелом всех ребер,... кровь в легких… сердце просто не выдержало, и он скончался на операционном столе", - отметила Киндеева.

Напомним, 1 августа в Киеве на проспекте Победы в районе станции метро Святошино Александр Лисогор попал в ДТП на мотоцикле, слетел, и его переехал автомобиль. Пострадавшего доставили в больницу.