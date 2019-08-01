В Киеве в ДТП погиб популярный диджей

Диджей погиб в ДТП на мотоцикле / Фото: Facebook/ Олександр Габбер Лисогор

В Киеве на проспекте Победы в районе станции метро Святошино в результате ДТП разбился известный диджей Александр Лисогор под псевдонимом Gabber.

"Олександр Габбер Лисогор. Его сегодня не стало. Попал в аварию на мотоцикле, слетел, его переехала машина. Перелом груди и таза. Отвезли в операционную. Там и умер", - сообщил в Facebook блогер Александр Барабошко.

Друзья сообщают, что Лисогор ехал на мотоцикле, его подрезал автомобиль и в результате столкновения он получил несовместимые с жизнью травмы. По информации близких, музыканта переехал автомобиль. Он получил перелом всех ребер, таза, ушиб сердца и легких.

Под псевдонимом Mixmixmaster Gabber он выступал на ночной сцене фестиваля Atlas Weekend, а также был диджеем в ночном клубе Зеленый театр.

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