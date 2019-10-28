В кафе Киева произошел взрыв и пожар

Причина возникновения возгорания выясняется / Фото dsns.gov.ua

В ночь на 28 октября в столичном Гидропарке возник пожар - горело кафе Колыба. Огонь охватил 50 "квадратов" заведения. В результате возгорания взорвался один из газовых баллонов.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, загорелись пять отдельно стоящих деревянных домиков на территории кафе. В 02:16 спасателям удалось возгорание локализировать, а в 3:12 - ликвидировать. В результате пожара два домика сгорели полностью, частично повреждены три постройки.

В результате пожара пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.

Напомним, 17 октября в Днепровском районе Киева на проспекте Павла Тычины, 16/2 произошел пожар в 14-этажном доме. В результате возгорания были повреждены три квартиры и один балкон, а еще один балкон - сгорел, эвакуированы десятки людей, обошлось без пострадавших.

В ночь на 25 октября в Киеве на Троещине неизвестный зашел на рынок Радосинь и устроил взрыв, обошлось без жертв и пострадавших. Журналисты выяснили, что в результате взрыва в нескольких соображениях были повреждены стекла.