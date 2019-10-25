"Зашел и бросил взрывчатку": в Киеве устроили взрыв на рынке - СМИ

На Троещине на рынке прогремел взрыв / kiev.informator.ua

В Киеве на Троещине в ночь на пятницу, 25 октября, злоумышленник зашел на рынок Радосинь (ул. Теодора Драйзера, 8/5) и бросил взрывчатку, в результате взрыва никто не пострадал.

Взрыв произошел около 00:40, по предварительным данным, рванула граната, сообщает Информатор со ссылкой на данные сотрудников охранной фирмы и правоохранителей.

Охранники приехали на рынок после того, как сработала сигнализация. Они сообщили, что инцидент произошел в проходе между МАФами.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник был сам. В результате взрыва в нескольких сооружениях разбиты стекла. На месте происшествия найдены фрагменты взрывного устройства, в частности, рычаг от гранаты.

Видео с места взрыва на Троещине

Напомним, в ночь на 23 октября в центре Киева - на ул. Пушкинской - прогремел взрыв. В результате взрыва погибли два человека - ветеран АТО Виктор Дегтярев (позывной Сенсей или Купол) и его собеседник. Основная версия взрыва - неосторожное обращение с гранатой.