"Мощное пламя": в Киеве горела высотка, опубликованы фото и видео

В Киеве в результате пожара в высотке повреждены три квартиры / kiev.informator.ua

В четверг вечером, 17 октября, в Днепровском районе Киева произошел пожар в 14-этажном доме, повреждены три квартиры и один балкон, а еще один балкон - сгорел, эвакуированы десятки людей, обошлось без пострадавших.

Пожар произошел на проспекте Павла Тычины, 16/2, сначала загорелась квартира, расположенная на девятом этаже, а потом мощное пламя перекинулось на другие этажи, сообщает Информатор.

По данным издания, спасатели узнали о возгорании в 20:08, а в 21:30 - ликвидировали его. На месте происшествия работали 45 сотрудников ГСЧС, были задействованы 12 единиц техники.

"Происшествию был присвоен ранг повышенной сложности. В связи с этим… направили дополнительные силы спасателей…", - отмечается в материале.

В результате пожара повреждены квартиры, расположенные на 10 и 11 этажах - в первой уничтожены две комнаты, коридор и балкон, во второй - одна комната, коридор и балкон. Также огонь уничтожил балкон, расположенный на 12 этаже, а повредил балкон, который находится на 13-м.

Видео, на котором запечатлен мощный пожар в Киеве

Напомним, днем 17 октября в Киеве во время движения вспыхнул троллейбус №28, в его салоне находились десятки пассажиров. Водитель троллейбуса и другие водители, которые начали ему помогать тушить пожар, не смогли справиться с огнем.