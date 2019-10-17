"Жесть в Киеве": на ходу загорелся троллейбус с десятками пассажиров

В Киеве троллейбус загорелся во время движения / Скриншот

В четверг днем, 17 октября, в Киеве на ходу загорелся троллейбус №28, в салоне которого находились 40 пассажиров, обошлось без жертв и пострадавших.

Инцидент произошел около 15:00, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

По его данным, водитель троллейбуса пытался самостоятельно погасить пожар, позже ему начали помогать водители проезжавших мимо авто.

"К сожалению, самостоятельно ликвидировать возгорание не удалось, а поэтому на место (происшествия - Ред.) приехали бойцы пожарной охраны ГСЧС", - отмечается в сообщении.

В соцсети по-разному прокомментировали пожар. "Жесть…", - поделился мнением Piotr Kolwalski. "Ужас", - считает Виталия Сокорчук. "А говорили, что проезд по 8 решит эти проблемы...", - написала Яна Осипова.

Видео, на котором запечатлен горящий троллейбус

Ранее сообщалось, что в Киеве скорая помощь, которая везла больного ребенка, протаранила иномарку, погиб один человек, а шесть - госпитализированы. СМИ узнали, что иномарка не пропустила скорую, ехавшую на красный сигнал светофора.