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В Киеве на Печерске произошел страшный инцидент

26 октября 2019, 00:48

В столице был взрыв и пожар, узнали журналисты.

В Киеве горела квартира, найдено тело мужчины - Новости Киева
В Киеве горела квартира, найдено тело мужчины / kiev.informator.ua

В пятницу, 25 октября, в Печерском районе Киева в одной из квартир пятиэтажки произошел пожар, во время тушения возгорания спасатели нашли тело мужчины, 1946 года рождения.

Пожар произошел по адресу ул. Бойчука, 4А, спасатели узнали о нем в 11:07, а полностью ликвидировали - в 11:33, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в столице.

По данным ведомства, пожар случился в одной из комнат трехкомнатной квартиры, расположенной на первом этаже дома.

Возгорание сопровождалось взрывом - рванула канистра, пишет Информатор со ссылкой на слова очевидцев.

"Во время тушения пожара в квартире было обнаружено тело мужчины, 1946 года. В результате пожара огнем повреждены личные вещи и мебель, закопчены стены и потолок квартиры", - добавили в ГСЧС.

На Дружбы Народов горит квартира

Опубликовано Информатор Киев Пятница, 25 октября 2019 г.

Ранее СМИ писали, что в ночь на 25 октября в Киеве на Троещине неизвестный зашел на рынок Радосинь и устроил взрыв, обошлось без жертв и пострадавших. Журналисты выяснили, что в результате взрыва в нескольких соображениях были повреждены стекла.

Киев пожар взрыв
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