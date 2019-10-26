В Киеве на Печерске произошел страшный инцидент

В столице был взрыв и пожар, узнали журналисты.
В пятницу, 25 октября, в Печерском районе Киева в одной из квартир пятиэтажки произошел пожар, во время тушения возгорания спасатели нашли тело мужчины, 1946 года рождения.
Пожар произошел по адресу ул. Бойчука, 4А, спасатели узнали о нем в 11:07, а полностью ликвидировали - в 11:33, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в столице.
По данным ведомства, пожар случился в одной из комнат трехкомнатной квартиры, расположенной на первом этаже дома.
Возгорание сопровождалось взрывом - рванула канистра, пишет Информатор со ссылкой на слова очевидцев.
"Во время тушения пожара в квартире было обнаружено тело мужчины, 1946 года. В результате пожара огнем повреждены личные вещи и мебель, закопчены стены и потолок квартиры", - добавили в ГСЧС.
На Дружбы Народов горит квартираОпубликовано Информатор Киев Пятница, 25 октября 2019 г.
Ранее СМИ писали, что в ночь на 25 октября в Киеве на Троещине неизвестный зашел на рынок Радосинь и устроил взрыв, обошлось без жертв и пострадавших. Журналисты выяснили, что в результате взрыва в нескольких соображениях были повреждены стекла.