В Киеве на тротуаре водитель такси Uklon сбил дочь олимпийского чемпиона

Виновника ДТП задержали через несколько часов после аварии / Facebook Виктория Навроцкая

21 октября в столице произошло ДТП с участием водителя службы такси Uklon. Таксист на скорости сбил на тротуаре маленького ребенка, после чего скрылся с места аварии.

Пострадавшей оказалась дочь олимпийского чемпиона и президента Федерации фехтования Украины Вадима Гутцайта. Об аварии он рассказал в Facebook. По словам Гутцайта, водитель мчался на большой скорости.

"Мою дочь на пешеходном тротуаре сбила машина. Голубой Hyundai Accent, такси Uklon. Водитель мчался на огромной скорости, вылетел на тротуар и сбил ребенка! И уехал!", – написал Гутцайт.

Девочку госпитализировали медики. По словам Гутцайта, с ребенком все в порядке. А виновника ДТП задержали через несколько часов после аварии.

Напомним, популярная украинская мотоблогерша Елена трагически погибла в результате ДТП на Гостомельской трассе под Киевом. Ранее в Винницкой области сотрудник Главного управления Нацполиции в Киеве на автомобиле Skoda Octavia столкнулся с другой иномаркой - Audi 80, в результате аварии три человека получили многочисленные травмы, один из пострадавших скончался в больнице.