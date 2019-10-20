В Чехии бус с украинскими заробитчанами слетел с трассы и перевернулся: 10 пострадавших

В Чехии микроавтобус с украинскими заробитчанами попал в ДТП, а результате 10 пассажиров с травмами госпитализированы в больницу.

Авария произошла в ночь на воскресенье, 20 октября, на 29-ом километре дороги I/50 вблизи села Несовице по дороге в Брно, пишут местные СМИ.

В результате ДТП микроавтобус, слетел с трассы и перевернулся на крышу. Всего в бусе находилось 12 пассажиров, из них 10 человек получили травмы - 3 женщины и 7 мужчин.

"Пожарные оказывали первую помощь пострадавшим. Во время спасательных работ движение на дороге было остановлено до 4:50 ", - сообщили в чешской пожарной службе.

Напомним, в Венгрии произошло ДТП с микроавтобусом, перевозившем украинцев, в результате пострадали 10 человек.