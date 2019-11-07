Подрыв авто з бизнесменом в Киеве: всплыли новые подробности

Игоря Сало доставили в отделение политравмы одной из больниц Киева / Фото: fttc.com.ua

Стало известно о состоянии здоровья российско-украинского бизнесмена Игоря Сало, автомобиль Mercedes которого прямо на ходу подорвали вечером 6 ноября на Житомирской трассе в Киеве.

После инцидента Сало доставили в отделение политравмы одной из столичных больниц. 57-летний предприниматель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота и грудной клетки, пишет Обозреватель со ссылкой на собственные источники. Госпитализированный водитель Mercedes Сергей Воловик также получил ЗЧМТ, травму живота. Охранник бизнесмена Ерченко С. погиб на месте ЧП - ему оторвало голову.

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Напомним, вечером 6 ноября в Киеве на Житомирской трассе мотоциклист на повороте бросил на крышу автомобиля Mercedes взрывное устройство и уехал в неизвестном направлении. Автомобиль принадлежал бизнесмену Игорю Сало, который занимается фармацевтическим бизнесом.