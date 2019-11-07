Взрыв на Житомирской трассе в Киеве: погибшим охранником оказался коп

На Житомирской трассе мотоциклист на повороте бросил на крышу Mercedes взрывное устройство / Фото: пресс-служба Нацполиции

Погибшим охранником российско-украинского бизнесмена Игоря Сало, автомобиль Mercedes которого прямо на ходу подорвали вечером 6 ноября на Житомирской трассе в Киеве, оказался полицейским.

Как сообщает пресс-служба полиции, 43-летний коп осуществлял физическую охрану предпринимателя. Сам 57-летний бизнесмен и 34-летний водитель с телесными повреждениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях на стационарном лечении.

В. и.о. начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Виктор Нечитайло рассказал, что следствие рассматривает несколько версий совершения порыва авто на Житомирской трассе. Однако приоритетной является предпринимательская деятельность Игоря Сало.

На данный момент сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Правоохранители проводят розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Читайте такжеКто такой Игорь Сало: что известно о бизнесмене из взорванного авто в КиевеНапомним, вечером 6 ноября в Киеве на Житомирской трассе мотоциклист на повороте бросил на крышу автомобиля Mercedes взрывное устройство и уехал в неизвестном направлении. Автомобиль принадлежал бизнесмену Игорю Сало, который занимается фармацевтическим бизнесом.

По данным СМИ, Игорь Сало получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота и грудной клетки. Водитель Mercedes Сергей Воловик также получил ЗЧМТ, травму живота. Охранник бизнесмена погиб на месте ЧП - ему оторвало голову.