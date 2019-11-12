"Радикально настроен": Арахамия рассказал о реакции Зеленского на секс-скандал

Давид Арахамия / пресс-служба партии Слуга народа

Секс-скандал с народным избранником от Слуги народа Богданом Яременко не прошел мимо президента Владимира Зеленского. По словам главы парламентской фракции в Верховной Раде Давида Арахамии, президент Украины очень сильно разозлился.

Глава фракции Слуга народа заверил, что Зеленский хотел даже, чтобы Яременко сложил мандат.

"Но это вопрос этического характера. К тому же Яременко - объективно сильный дипломат. Больше людей возмутила не переписка, а его последующая реакция", - рассказал Арахамия в интервью Liga.net.

При этом он подтвердил, что на должность главы комитета Рады по вопросам внешней политики вместо Яременко рассматривают Лизу Ясько, Святослава Юраша, Марину Бардину, Никиту Потураева и Марию Мезенцеву.

"Мы сделаем внутренние праймериз, чтобы люди представили свои программы, и фракция определится", - подытожил Арахамия.

Напомним, что фракция Слуга народа проведет выборы главы комитета Рады по вопросам внешней политики после недавнего секс-скандала вокруг действующего руководителя Богдана Яременко.