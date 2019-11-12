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"По дурости": Арахамия выгородил "спалившехся" на кнопкодавстве "слуг народа"

12 ноября 2019, 17:56

Лидер фракции Слуга народа заверил, что в случае повторного кнопкодавства депутатов накажут.

Кнопкодавство
Кнопкодавство / фото: comments.ua

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему до сих не наказали "слуг народа", которые попались на кнопкодавстве. По его словам, народный избранниками сделали это "по дурости".

"Потому что это случайно. Это кнопкодавство по дурости… Я сейчас серьезно. Я с ними беседовал пару часов. Человек вышел из зала, вернулся, а ему говорят: "Я за тебя проголосовал". Он спрашивает: "А зачем?". У нас там было 270 голосов. Не было приоритетности у этого законопроекта, ни просьбы помочь. Просто человек хотел попробовать, что это такое", - объяснил Арахамия в интервью Liga.net.

При этом он рассказал, что данная ситуация создала дилемму.

"И у нас встал вопрос: удалить два голоса, которые могут быть важны для нужных государству реформ, или мы накажем людей, которые по дурости нажали не свою кнопку", – отметил лидер фракции.

В то же время политик заверил, что в случае повторного кнопкодавства депутатов накажут.

"Второй раз уже не может быть по дурости. Там довольно немаленький штраф. Большинство депутатов – очень скромные с точки зрения своего капитала. Для них заплатить 50 000 - 60 000 штрафа – немаленькие деньг", – подчеркнул Арахамия.

Напомним, что ранее новоизбранные депутаты Верховной Рады покаялись за кнопкодавство и пообещали пожертвовать месячную зарплату на благотворительность.

кнопкодавство Слуга народа Давид Арахамия
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