Новый скандал в Раде: поборник чистоты голосования попался на кнопкодавстве

Василий Нимченко / УНИАН

Во вторник, 12 ноября, в Верховной Раде разгорелся новый скандал: еще один народный депутат был замечен на неперсональном голосовании.

На сей раз на кнопкодавстве попался нардеп из фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Василий Нимченко.

На неблаговидные действия нардепа-оппозиционера обратили внимание эксперты движения Чесно, которые выложили видео, на котором запечатлены манипуляции Нимченко.

При этом нардеп нажал на две кнопки "за" во время голосования за основу за законопроект №2299 по усовершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования.

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Особую пикантность скандалу придает тот факт, что Нимченко является соавтором законопроекта 1127, которым предлагается установить уголовную ответственность депутатов за кнопкодавство.

В законопроекте по борьбе с кнопкодавством, в частности, предлагалось лишать свободы на срок до 2 лет за повторное неперсональное голосование.

Ранее Нимченко "прославился" употреблением нецензурных выражений прямо на трибуне Верховной Рады.

Как известно, 10 сентября нардеп Александр Ковалев проголосовал за другого нардепа — Максима Ефимова, в чем и был уличен журналистами движения Чесно.

Кроме того, ранее сообщалось о том, что нардепы от Слуги народа Сергей Литвиненко и Елена Копанчук попались на кнопкодавстве.