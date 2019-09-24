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В Раде нашли управу на кнопкодавов: предложили карать драконовскими штрафами

24 сентября 2019, 14:58

В Раде решили бороться с не персональным голосованием.

голосование
В Раде решили бороться с кнопкодавами / УНИАН

В Верховной Раде народных депутатов, голосующих за другого нардепа, предложили наказывать штрафом от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тысяч гривен).

Соответствующий законопроект №2148 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины за авторством первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука зарегистрирован на сайте Рады.

В частности, предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Верховной Рады Украины за другого народного депутата Украины (неличное голосование).

Читайте также"Это недопустимо": Разумков выбранил первого кнопкодава Рады нового созываСогласно статье 216 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

В пояснительной записке отмечается, что требование личного голосования народными депутатами предусмотрено Конституцией, а также законом О статусе народного депутата Украины и регламентом Верховной Рады.

"Нарушение установленной Конституцией Украины процедуры принятия законов и других актов Верховной Радой Украины является основанием для признания их неконституционными", - сказано в документе.

Также законопроект описывает процедуру фиксации "кнопкодавства" и порядок действий в случае выявления такого факта.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что нардепы от Слуги народа Сергей Литвиненко и Елена Копанчук попались на кнопкодавстве.

Верховная Рада голосование штрафы кнопкодавы народные депутаты Руслан Стефанчук
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