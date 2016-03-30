"Как оно включается…": соцсети тролят нардепа за мат с трибуны Рады

В парламенте Нимченко не разобрался как включить микрофон.
На трибуне Верховной Рады нардеп от "Оппозиционного блока" Василий Нимченко не разобрался как включить микрофон и нецензурно выражался, из-за чего его тролят в соцсетях.
Об этом свидетельствует видео, выложенное Радио Свобода на своей странице в Facebook и комментарии под ним.
В то же время издание уточнило, что, в частности, народный избранник спросил: "Как оно включается, б**ть?".
"Если такие ребята будут в коалиции, то мы далеко пойдем! А если по сути, то кризис в стране решатся двумя путями, это либо путем перевыборов, либо формированием коалиции!", — написала Дана Коваль.
Между тем Анатолий Ягин считает, что "Донбасс порожняк не гонит". "Алло, слышно, да? Ох и работник мать его", — добавил Rem Mer. При этом Myroslav Holyak иронизирует, что "его выборцы зауважали его больше, мужик…".
И после этого в #Оппоблоке будут говорить, что знают как реформировать страну? Как оно #включается, б***ь https://t.co/LQHIXeoot4 #Нимченко— Сказать по правде (@ekuzne874) 30 березня 2016 р.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сети тролят новый перл лидера ЛДПР Владимира Жириновского, что работать и отдыхать надо только в России. Ознакомиться с комментариями юзеров одной из соцсетей можно здесь.
Видео: Костянтин Базіченко