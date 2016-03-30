"Как оно включается…": соцсети тролят нардепа за мат с трибуны Рады

На трибуне Верховной Рады нардеп от "Оппозиционного блока" Василий Нимченко не разобрался как включить микрофон и нецензурно выражался, из-за чего его тролят в соцсетях.

Об этом свидетельствует видео, выложенное Радио Свобода на своей странице в Facebook и комментарии под ним.

В то же время издание уточнило, что, в частности, народный избранник спросил: "Как оно включается, б**ть?".

"Если такие ребята будут в коалиции, то мы далеко пойдем! А если по сути, то кризис в стране решатся двумя путями, это либо путем перевыборов, либо формированием коалиции!", — написала Дана Коваль.

Между тем Анатолий Ягин считает, что "Донбасс порожняк не гонит". "Алло, слышно, да? Ох и работник мать его", — добавил Rem Mer. При этом Myroslav Holyak иронизирует, что "его выборцы зауважали его больше, мужик…".

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети тролят новый перл лидера ЛДПР Владимира Жириновского, что работать и отдыхать надо только в России. Ознакомиться с комментариями юзеров одной из соцсетей можно здесь.

Видео: Костянтин Базіченко