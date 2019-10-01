"Не бить же их": в Слуге народа рассказали, почему не выгнали из фракции кнопкодавов

В Слуге народа оправдались за кнопкодавов / УНИАН

Народный депутат от партии Слуга народа, глава подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны комитета Верховной Рады по вопросам государственной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук, оценила ситуацию вокруг скандала с не персональным голосованием в ее фракции.

"Нет пока юридического механизма (привлечения к ответственности за не персональное голосование, - ред.). Мы внесли законопроект, но депутаты из других фракций нас остро за это критикуют. Поэтому сейчас нет другого механизма кроме морального. Мы сказали: "сложите мандаты". Они ответили: "Не сложим". Ну что, мы будем бить их?" – рассказала она в интервью censor.net.ua.

В то же время она напомнила об отсутствии юридического механизма привлечения к ответственности за кнопкодавство и пообещала борьбу с этим явлением.

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"Мы будем бороться с теми, кто нарушает данные обещания, потому что мы давали коллективные обещания. И люди, которые голосовали за нас, они не разбираются, какая фамилия, они говорят: "вы обещали". И если такие случаи повторятся, то такие, как я, а я надеюсь, что таких будет много, мы будем ставить вопрос ребром - или мы, или они", - добавила Верещук.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной Раде народных депутатов, голосующих за другого нардепа, предложили наказывать штрафом.