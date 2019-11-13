Протащил на капоте: на Киевщине чиновник пытался уйти от вопросов журналистов

Чиновник грубо "отшил" журналистов, прокатив на капоте / Фото: скриншот из видео

В селе Дударков Киевской области глава села Николай Гуральник автомобилем наехал на журналистов, которые просили его прокомментировать вменяемые ему факты коррупции.

Как говорится в сюжете ТСН, один из пострадавших - журналист Центра журналистских расследований Артем Квашина, который пытался попасть на прием к Гуральнику через официальный запрос, однако был проигнорирован. Поэтому приехал с коллегами в сельский совет в приемный день.

"Выходим, нас двое журналистов и оператор. Подходим к машине. Я стою перед машиной, со мной еще один парень стоит, община собралась большая, много людей. Коллега-журналистка задает вопрос, Гуральник заводится и поехал. Меня бросает на капот. Я так хорошо схватился. Думаю – может хочет напугать, там, метр проехать? Нет, он едет, набирает скорость. Я уже не могу спрыгнуть, потому что он хорошо так едет. Я понимаю, что если я сейчас отпущу, то я просто под колеса попаду. Я стукнул кулаком по стеклу, оно треснуло, и он остановился", - рассказал журналист.

Также в результате дебоша сельского головы пострадал еще один мужчина, которого задело автомобилем. Пострадавшие получили ушибы, обошлось без переломов и серьезных травм.

Читайте также"Лжец и манипулятор": на львовском ТВ ветеран АТО схватил за ухо журналистаПо словам журналиста, расследование в отношении Гуральника он ведут уже давно, учитывая масштаб его коррупционной деятельности.

"Там есть очень много моментов относительно коррупции. Даже в НАЗК открыты производства против него. Это касается и деклараций, и конфликта интересов, потому что у него сын работает в райсовете на двух должностях, он еще и работает депутатом Бориспольского сельсовета. Жена там работает. У всех зарплаты по 40 тысяч", - пояснил Квашина.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Если выясниться, что журналисты приехали в село для выполнения профессиональных обязанностей, а не на общественных началах, то к уголовному делу добавиться статья о препятствовании деятельности журналистов.

"На месте до этого времени присутствуют сотрудники полиции и определяют, что же там на самом деле произошло, кто какие телесные повреждения получил, кто является журналистом, а кто не является журналистом, а общественным деятелем. И каким образом происходил весь этот конфликт. Сейчас правовой квалификации еще нет. То есть не вносились в ЕРДР. В зависимости от нанесенных телесных повреждений будет определяться, будет ли это административное или уголовное наказание", - пояснили в пресс-службе местной полиции.

Напомним, нардеп от Слуги народа Николай Тищенко не захотел ответить на вопросы журналистов о том, являлась ли подлинной его переписка с пранкером Джокером, который выступал от имени генпрокурора Руслана Рябошапки.