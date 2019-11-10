Улыбаемся и машем: Тищенко шокировал журналистов странным поведением

Тищенко в очередной раз отличился при общении с журналистами / instagram.com/nikolaytyshchenko

Нардеп от Слуги народа Николай Тищенко не захотел ответить на вопросы журналистов о том, являлась ил подлинной его переписка с пранкером Джокером, который выступал от имени генпрокурора Руслана Рябошапки.

Как сообщает НВ, у политика спрашивали, разговаривало ли с ним после возникшего резонанса руководство политсилы, а также президент Владимир Зеленский.

Журналистов интересовало, занимается ли данным вопросом НАБУ, поскольку в сообщения обсуждались факты коррупции.

Однако Тищенко лишь улыбался и задорно махал журналистам в ответ, вел себя, как умалишенный.

"Я принципиально не уйду и буду слушать ваши вопросы. Хочу с журналистами поговорить. Я люблю всех журналистов. И хочу, чтобы вы знали: журналисты — самая важная профессия для нас, политиков. Самая важная позиция журналистов — отстаивать мнение народа. Народ требует изменений, поэтому команда Слуги народа взялась за изменение страны", - пафосно произнес нардеп, но так и не ответил на конкретный вопрос журналистов.

Феєричний Микола Тищенко "відповідає" на запитання журналістів щодо достовірності переписки із пранкером-Джокером ☝? pic.twitter.com/xRh8W2EgeW — НВ (@tweetsNV) November 10, 2019

Как ранее сообщалось, народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский прокомментировал скандал, который вспыхнул после заявления его однопартийца Николая Тищенко.

Напомним, пранкер Джокер попытался разузнать о "черных" зарплатах среди народных депутатов.