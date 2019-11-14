"Бросаться обвинениями – недопустимо": в Слуге народа заступились за Скороход

Верещук решила докопаться до правды в ситуации со Скороход / 112.ua

Народный депутат от фракции Слуга народа Ирина Верещук высказала мнение, что ситуация с обвинением ее коллеги по политсиле Анны Скороход выглядит безосновательной для такого серьезного наказания, как исключение из фракции.

"Я бы хотела увидеть и услышать эти основания", - цитирует Верещук Цензор.нет, когда она возмущалась обвинением Скороход во взяточничестве.

Политик пояснила, что она спросила у коллег, кому конкретно обвиняемая предлагала взятку.

"Мне члены Комитета говорят, что им не предлагала. Я хочу найти тех людей, кому она предлагала и за что. Мне будет интересно узнать, что и вы узнаете", - подчеркнула она.

По словам Верещук, такой резонансный конфликт требует контроля и внимания со стороны общества. Она добавила, что о его результатах непременно необходимо заявить публично.

"А просто бросаться обвинениями — это недопустимо", — заявила Верещук.

Как известно, на заседании парламента Скороход с трибуны заявила, что задержан ее муж Алексей Алякин. По ее мнению, причиной этого является ее политическая позиция и отказ поддержать законопроект о рынке земли.

Напомним, ранее председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия будет инициировать исключение из фракции народного депутата Анны Скороход, муж которой, по его словам, "запугивал" депутатов.