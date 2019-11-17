В Ивано-Франковске скандального бизнесмена облили фекалиями

Игорь Халаменда приехал на бронированном внедорожнике Mercedes Benz Gelandewagen / Фото 0342.ua

В Ивано-Франковске бывшего регионала, бизнесмена Игоря Халаменду облили нечистотами, когда он выходил с территории центрального продуктового рынка, над которым пытается вернуть контроль.

Инцидент произошел 16 ноября. Халаменда приехал на бронированном внедорожнике Mercedes Benz Gelandewagen. Вокруг рынка собрались протестующие, передают местные СМИ. Неизвестный мужчина пытался облить Халаменду ведром фекалий, однако, ему помешали полицейские - мужчину задержали и составили админпротокол. Вторая попытка облить Халаменду нечистотами оказалась удачной.

"Очевидцы говорят, что он был очень зол. Он сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении", – пишут СМИ.

Напомним, в августе в Гостомеле Киевской области двое неизвестных напали на народного депутата Виталия Куприя. Нападавшие забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом Терен-4 и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты.