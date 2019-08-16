Нападение с фекалиями на нардепа Куприя: задержан гражданин РФ

Задержан россиянин, атаковавший нардепа / Фото: Facebook/Виталий Куприй

Сотрудниками полиции задержан гражданин России с временным видом на жительство в Украине, который подозревается в нападении на народного депутата Виталия Куприя с использованием фекалий и слезоточивого газа.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, 23-летнего злоумышленника задержали вследствие плана Перехват спустя несколько часов после инцидента.

Правоохранители также обнаружили автомобиль, на котором скрылись подозреваемые. Машина с иностранной регистрацией изъята в качестве вещественного доказательства.

В полиции начали следствие и выясняют все причины и обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство, нападавшим инкриминирует хулиганство.

Паблик Киев оперативный сообщил в Facebook, что нападавшие забыли на месте преступления сумку с документами, поэтому силовикам быстро удалось выявить злоумышленников.

/ Фото: Facebook/Киев оперативный

Напомним, в Гостомеле Киевской области двое неизвестных напали на народного депутата Виталия Куприя. Нападавшие забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом Терен-4 и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты.