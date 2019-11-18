В зале игровых автоматов в Киеве произошла кровавая резня: фото и видео 18+

Мужчина получил серьезное ранение и был госпитализирован / Фото kyivoperativ.info

Вечером в воскресенье, 17 ноября, в Киеве в зале игровых автоматов Лото произошла кровавая резня. Один из посетителей получил серьезное ранение и был госпитализирован.

Инцидент произошел около 21:00 в МАФе на улице Галицкой, 13. По словам сотрудниц заведения, потерпевший играл на игровых автоматах, а потом упал и в этот же момент кто-то вышел из помещения, сообщает Киев оперативный.

Фото kyivoperativ.info

Фото kyivoperativ.info

Мужчина получил проникающее артериальное ранение в ногу. Он потерял много крови, медики госпитализировали пострадавшего. На месте проишествия работали криминалисты, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и кинологи.

Фото kyivoperativ.info

Напомним, в конце октября Одессе полиция задержала троих иностранцев, которые во время конфликта с местными жителями в центре города зарезали двух человек. А 1 октября стало известно, что в помещении колледжа в финском городе Куопио вооруженный студент с мечом устроил кровавую резню, в результате погибла украинка.