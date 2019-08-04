Резня в Черновцах: в результате разборок есть погибший и раненые

В субботу, 3 августа, в Черновцах произошла массовая драка, в результате четверо получили ранения, один из них погиб.

Погибшим оказался 23-летний мужчина, которого с проникающим ножевым ранением доставили в больницу, однако медики не сумели спасти ему жизнь.

Кроме того, в больницу был доставлен еще один мужчина - он получил ножевое ранение брюшной полости. По словам правоохранителей, во время потасовки еще двое мужчин получили незначительные телесные повреждения, степень тяжести которых выясняют специалисты.

По факту инцидента следователи начали три уголовных производства. В частности, два касаются умышленного причинения тяжких телесных повреждений, а одно - совершение хулиганства. Также известно, что одного из участников инцидента, который нанес смертельные телесные повреждения, правоохранители уже задержали. Сейчас полицейские осуществляют первоочередные следственные действия.

Как отмечает molbuk.ua, конфликт произошел между азербайджанцами. По данным издания, в соцсетях уже собирают деньги на похороны погибшего парня, тело которого планирую отправить на родину в Азербайджан.

Напомним, ранее сообщалось, что в курортной Кирилловке устроили смертельную стрельбу.