На украинском курорте устроили смертельную пальбу: полиция готовит штурм

В субботу утром, 3 августа, в курортной Кирилловке Запорожской области произошла перестрелка на пляже Пеликан.

В результате конфликта между лицами кавказской национальности убит один человек.

Как пишут местные СМИ, раненый мужчина лежал у входа в кафе, затем его увезла скорая. Позже стало известно, что он умер по дороге в больницу.

Отмечается, что правоохранителям удалось задержать некоторых участников перестрелки, другая часть участников конфликта укрылась на территории базы отдыха Белуга.

При этом правоохранителей не пускают на частную территорию базы, ведутся переговоры, а полиция рассматривает вариант штурма.

Также подчеркивается, что правоохранители, которых не пустили на частную территорию, попытались вести переговоры со стрелявшими кавказцами.

Напомним, ранее сообщалось о случаях массового отравления на курортах Азовского моря.