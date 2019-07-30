На курортах Азовского моря массово травятся люди: подробности

На курортах Азовского моря около 300 человек заболели острой кишечной инфекцией / aif.ua

На курортах Азовского моря в Запорожской области случилось массовое заболевание острой кишечной инфекцией.

Всего за неделю к медикам обратились 275 человек, сообщила пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

"Заболеваемость острыми кишечными инфекциями на 30 неделе 2019 (20.07.19-26.07.19р) на 27% выше уровня прошлой недели, зарегистрировано 275 случаев против 216", - сказано в сообщении.

Среди причин заболеваний инфекцией врачи называют мясную продукцию - 24,2%, молочную продукцию - 20,0%, овощи, фрукты - 17,0%,

Кроме того, 17 человек подхватили инфекцию после купания в водоемах - в реке Днепр (один случай), а также в Азовском море: в Кирилловке (два человека) и в Бердянске (14 случаев).

Ранее туристы показали на видео, почему не стоит ехать в Кирилловку.