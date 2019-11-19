Глава Житомирщины заговорил "по фене" на рабочем заседании

Виталий Бунечко сорвался на крик / Фото lb.ua

Рабочее заседание, на котором присутствовал глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, ознаменовалось скандалом. Устроил его сам руководитель области.

Как видно на видео, которое опубликовали на странице издания Первый житомирский в Facebook, к Бунечко обратился мужчина, который пожаловался на то, что подчиненные чиновника остались без зарплаты.

"Я к вам уважения не имею", - сказал мужчина.

Бунечко из-за этого сорвался на крик и сопровождал свои слова пренебрежительными жестами.

"Вы знаете, я не и не встаю по той причине, что я к вам тоже его не имею. Вы имейте уважение к людям, которые собрались, как минимум! Чего вы дискутируете со мной?! Хотите со мной поговорить, так пойдемте поговорим!", - огрызнулся Бунечко.

Кстати, отвечал глава Житомирской ОГА на русском языке, хотя занимает государственную должность.

Пользователи Сети осудили поведение чиновника. Его манера изъясняться напомнила им жаргон уголовников.

"Слуга народа" Виталий Бунечко по фене: К вам уважения не имею", - говорится в описании к видео.

"Он точно "слуга народа"? А то ведет себя как помещик, или дон", - написал Arkadiusz Ziembicki .

"Почему на русском? Видела и слышала этого представителя слуг. Впечатление ужасное. Потомок НКВД", - добавила Ludmila Andrianova.

Напомним, 12 августа в городе Олевск Житомирской области президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя облгосадминистрации Виталия Бунечко.