Зарезали мужа и жену, повесили сына: известны подробности жуткого убийства целой семьи в Запорожье

25-летний сын погибших является подозреваемым в деле об убийстве / Michael Blank via flickr.com

Стали известны подробности жуткой насильственной гибели целой семьи в Запорожье. Погибших обнаружили в одной из квартир Днепровского района города – на теле мужа и жены были ножевые ранения, а 25-летнего сына нашли повешенным.

К правоохранителям обратилась сестра погибшей - женщина беспокоилась из-за ее долгого отсутствия. Полицейские вместе с заявительницей зашли в указанную квартиру, где обнаружили три трупа: женщину 1961 г. р., мужчину 1959 г. р. и их сына 1994 г. р.

По словам участкового полиции Максима Яковенко, 58-летнюю Оксану П. обнаружили с перерезанным горлом, ее 60-летнего мужа Александра П. - с четырьмя колотыми ранами в области головы и туловища, передают Факты. Сын погибших висел на веревке в той же комнате. Соседи говорят, что не слышали никаких подозрительных звуков из квартиры. Вероятно, убийство произошло, когда они были на работе.

Сын погибших мужа и жены считался предпринимателем - занимался грузоперевозками и производством абразивных материалов. Соседи характеризуют заколотую женщину как отзывчивую, добрую и верующую женщину.

По данным полиции, именно 25-летний мужчина является подозреваемым в деле об убийстве. Если эта версия получит подтверждение, дело закроют.

Напомним, в Киеве в ночь на среду, 20 ноября, произошло жуткое убийство. Так, в одном из дворов Подольского района обнаружили труп мужчины с разбитой головой. На вид погибшему около 30 лет. Случайный прохожий наткнулся на погибшего на улице Введенской 15, после чего вызвал полицию.