"Трахнем, как следует": Арахамия предложил радикально расправляться с коррупционерами

Давид Арахамия / УНИАН

Руководитель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия пообещал "тра*нуть" всех нечистоплотных людей, в регионах которые заявляют о том, что у них наличествуют покровители ("крыша") из Киева.

С таким заявлением он в четверг, 21 ноября, выступил на брифинге перед журналистами.

"Я считаю нормальным, когда приезжаю в Николаев, встречаюсь у главы ОГА, у него есть совещание с силовиками, и говорю: ребята, если кто-то вам скажет, что из Киева вам будут звонить и говорить, туда не ходи, этого не делай, этого не расследуй, звоните непосредственно мне и мы их трахнем, как следует", – заявил Арахамия.

К слову, это далеко не первый случай, когда рулевой фракции Слуга народа высказывается о коррупции с сексуальным подтекстом.

Напомним, ранее Давид Арахамия обещал ликвидировать коррупционные площадки, укоренившиеся вокруг сферы по продаже недвижимости, фразой: "Мы трахнем эти площадки до того, что кто-то сядет за решетку".