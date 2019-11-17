На Арахамию нарыли компромат: обвинили в сокрытии двойного гражданства

Даивд Арахамия / Фото пресс-службы партии Слуга народа

Глава парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия имеет гражданство США, заявил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

"Председатель фракции Слуга народа в украинском парламенте Давид Арахамия имеет статус US Person - этот термин в отношении него используется, как гражданина США, что подтверждается соответствующим американским паспортом, выданным на имя David Arakhamiya", - написал Мосийчук в своем Telegram-канале.

Экс-нардеп пояснил, что наличие гражданства США у Арахамии было установлено в ходе судебного процесса 2010 года по обвинению компанией Microsoft компании TemplateMonster, соучредителем которой является гражданин США Давид Арахамия.

"Само гражданство США Давид Арахамия получил как раз как соучредитель американской компании TemplateMonster, в которой он проработал 7 лет, и которая позже была продана частному инвестфонду", - добавил Мосийчук.

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Он подчеркнул, что Арахамия скрыл информацию о наличии гражданства США при подаче соответствующих документов кандидатом в народные депутаты в Центральную избирательную комиссию, чем нарушил законы и Конституцию Украины.

Напомним, ранее нардепа Вадима Рабиновича обвинили в том, что у него есть израильское гражданство.