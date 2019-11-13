"Гражданин Израиля" сцепился в Раде с "подонком" из Слуги народа. Видео

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Законы о рынке земли в среду, 13 ноября, привели к еще одной перепалке между народными депутатами в стенах Верховной Рады. В этот раз поспорили депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Вадим Рабинович и представитель Слуги народа Дмитрия Костюка. Так, "слуга народа" рассказал об израильском гражданстве Рабиновича, после чего оскорбленный нардеп от ОПЗЖ назвал Костюка "ишаком" и "подонком".

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Так, "слуга народа" во время своего выступления в парламенте заявил, что в зале присутствуют "давние защитники украинского села и настоящие патриоты Украины, которые выступают против нас в сессионном зале. Это гражданин Израиля Рабинович, это люди, которые разбирались в газовых схемах - Бойко, Тимошенко".

"Уважаемые друзья и этот ишак, который выступал. У меня только одно гражданство, подонок. Гражданство Украины. А ты ишак, который продает землю. Подонки, которые продают землю Украины, подонки", - заявил Рабинович, соответствующее видео обнародовало ТСН.

Напомним, что в Верховной Раде произошла перепалка между нардепами из-за рынка земли.