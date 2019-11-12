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"Лучше внутри трахаться": Арахамия рассказал о "договорняках" в Раде

12 ноября 2019, 15:33

Давид Арахамия признал наличие групп влияния во фракции.

Давид Арахамия
Давид Арахамия / УНИАН

Лидер парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия убежден, что политсила "едина как никогда". При этом он отметил, что во фракции есть группы влияния.

"Мы пытаемся выруливать. Если бы две недели назад во время какого-то скандала вы сказали мне, что надо кого-то выводить из фракции, то сегодня я скажу, что у нас фракция едина как никогда", - рассказал глава фракции в интервью Liga.net.

По его словам, вопрос исключении людей из фракции остается актуальным. В то же время, Арахамия указал, что проще договорится внутри фракции, чем пытаться строить "договорняки" с другими партиями, а "хотелки, которые озвучивают эти люди в Раде, страшно слышать".

"Лучше внутри трахаться по всем возможным вопросам, но в конце выходить в зал и голосовать, чем сейчас отрезать всех, кто против, и оставить бутиковую фракцию в 180 человек, а потом бегать и думать, где взять еще 46 голосов", - отметил Арахамия.

Также он рассказал, что президент Владимир Зеленский все понимает.

Напомним, что главы парламентской фракции в Верховной Раде Давида Арахамии, президент Украины Владимир Зеленский очень сильно разозлился из-за секс-скандала вокруг "слуги народа" Богданом Яременко.

фракция Слуга народа Давид Арахамия
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