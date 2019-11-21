Око за око: в Киеве водитель пострадавшего авто взял и ограбил виновницу ДТП

Знак ДТП / Sputnik

В районе Печерского моста в Киеве после автоаварии (без пострадавших) один из участников совершил кражу смартфон.

Как сообщает портал Страна со ссылкой на собственные источники, водитель автомобиля Volkswagen Golf увидел в руках второй участницы аварии - женщины смартфон фирмы Huawei и решил, что рыночная стоимость гаджета покроет его затраты на ремонт автомобиля.

Недолгая думая, он вырвал у женщины из рук смартфон, оттолкнул ее в сторону и уехал с места ДТП.

Через несколько часов, однако, мужчину задержали патрульные полиции в том же Печерском районе. Теперь ему грозит до 4 лет тюрьмы за грабеж (часть 1 статья 186 УК Украины).

Напомним, ранее в центре Киева водители устроили жесткие разборки в районе железнодорожного вокзала. До этого под Киевом ДТП закончилось мощной перестрелкой.