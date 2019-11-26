"Безопасность Европы": Зеленский сделал громкое заявление по транзиту газа

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский высказался относительно нового контракта на транзит газа через Украину. По его словам, необходим новый долгосрочный договор о транзите российского "голубого топлива" в Европу.

"Мы обсуждали вопрос (в телефонном разговоре с Путиным 25 ноября, - ред.), что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора", - цитирует главу государства Интерфакс-Украина.

При этом он заявил, что в этом заинтересованы все стороны, а именно Россия, Украина и Европейский союз.

"Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил, что "газ без документального оформления будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника".