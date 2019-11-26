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"Как вы все осточертели": за призыв вакцинироваться украинцы в Сети атаковали Гончарука

26 ноября 2019, 22:49

Гончарук уточнил, что против дифтерии не вакцинировался каждый второй взрослый в Украине, а среди детей до года – около 65%.

Гончарук
Гончарук призвал украинцев вакцинироваться / УНИАН

Во вторник, 26 ноября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который ранее объяснил суть закона о рынке земли, в связи с низким уровнем вакцинации в стране начал информационную кампанию – провакцинировался сам и поручил руководителям областей рассказывать населению о рисках эпидемий.

"Нормальный уровень защищенности общества – это когда более 95% людей вакцинированы. Это означает, что любая эпидемия не может быстро распространяться.

Сейчас у нас показатели неутешительные – в отдельных областях менее 50%. Это означает, что людей ввели в заблуждение, они ведутся на фейки в интернете...", - высказался Гончарук на своей странице в соцсети.

Также министр уточнил, что против дифтерии не вакцинировался каждый второй взрослый, а среди детей до года – около 65%.

 Отметим, в комментариях украинцы набросились на Гончарука за призыв к вакцинации.

"То зробіть так, щоб вашій медицині можна було довіряти. Щоб лікували "не на око", чи на відсоток від аптек, а так, як це є в цивілізованих країнах. І найголовніше: ведіть статистику побічних реакцій після щеплень, як це роблять у Німеччині та багатьох інших країнах. І в разі чого сім'ї постраждалого виплачується компенсація. А то в нас вколють, а то виявиться склепаною вакциною у якомусь підпільному приміщенні. Хоча по документах усе прекрасно", - высказалась Людмила Полякова.

"Як ви уже всі осточортіли з тою рекламою вакцинації. Як наркомани. Коляться, коляться. В кабінетах прямо, без належних умов, без обстежень. Рекомендують вони. Це не ваша справа, яку профілактику людям обирати для себе. Це приватне питання, складна медицинська маніпуляція. Не кажучи вже про склад тих коктейлів. Та й дози. Чи такому .. тілу вколоти, чи те саме дитині", - добавила Ирина Вересень.

"Дуже поважаю прем'єра, але не вважаю, що людина, яка не розуміється на тонкощах вакцинації, може тут давати поради і тим більше - чогось вимагати", - отметила Божена Антоняк.

"Хотілося б ще знати щось про склад тих вакцин, бо окрім збудників хвороби, там ще повно реально небезпечних речовин, таких як ртуть, наприклад. Не думаю, що хто-небудь може мені вказувати, що маю робити зі своїм організмом, чи зі своєю дитиною", - считает некая Анна Юрьевна.

"Якість, вміст вакцини лякає. Не вірю я медикам, вони в більшості звичайні бариги на своєму відсотку", - вставил свои пять копеек Владимир Шульга.

Читайте такжеДифтерия в Украине 2019: Скалецкая расставила точки над "і"Напомним, ранее врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что Министру здравоохранения Украины Зоряне Скалецкой "огромные специалисты" на уши навешали лапши, что в государстве куча противодифтерийной сыворотки. По его словам, в государстве сыворотки от дифтерии реально на лечение десяти тяжелых случаев болезни, поэтому можно считать, что в стране сыворотки нет.

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